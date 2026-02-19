jueves
Cuatro fallecidos y varios heridos tras explosión de camión con gas en Chile

La explosión ocurrió en Santiago de Chile y dejó varias personas fallecidas / Foto: Unión Radio

Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago, la capital de Chile, provocando la muerte de tres personas y dejando al menos 17 heridos, cinco de ellos en estado grave.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la policía chilena.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a «una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas».

Santiago / EFE

