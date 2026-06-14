Cuatro fallecidos dejó choque en el tramo La Ceiba-La Leona

Cuatro fallecidos dejó un choque de vehículos registrado al mediodía de este domingo 14 de junio de 2026, en la Troncal 13, en el tramo La Ceiba-La Leona, municipio Freites del estado Anzoátegui.

Según reportes de las autoridades, uno de los vehículos involucrados es un Chevrolet Corsa, color azul, placas NAO96H, conducido por Orángel Manuel Febres, que impactó con un automóvil marca Honda, del cual se desconocen otras características porque se incendió tras el choque.

El conductor del Corsa falleció, al igual que una mujer que iba como copiloto, cuya identidad se desconoce hasta los momentos.

Versión oficial

Autoridades presumen que en el Honda viajaban dos personas que no han sido identificadas debido a que el auto quedó totalmente calcinado.

Al sitio se presentaron comisiones de Protección Civil (PC) del estado Anzoátegui, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Bomberos del estado Anzoátegui.

Las autoridades iniciaron las averiguaciones para determinar las causas del choque.

El Tigre / Redacción Web