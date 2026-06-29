Cruz Roja Venezolana instaló hospital de campaña en Macuto

La Cruz Roja Venezolana instaló un hospital de campaña en las adyacencias del estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto, estado La Guaira, como parte del despliegue y la respuesta humanitaria dirigida a atender a la población afectada por los dos terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Así lo dió a conocer el organismo en una nota de prensa en la que informó que a través de sus médicos, enfermeras y socorristas voluntarios, está brindando atención de salud a personas con politraumatismos, deshidratación, heridas y complicaciones asociadas a enfermedades crónicas por la situación de emergencia.

El texto destaca que también se ha hecho la entrega de donaciones de insumos y medicamentos esenciales para quienes acudieron al hospital de campaña en busca de atención.

"Desde las primeras horas posteriores al desastre, las filiales de la Cruz Roja Venezolana se encuentran operativas en todo el territorio nacional, coordinando atención prehospitalaria, apoyo psicosocial, distribución de insumos esenciales, agua, saneamiento e higiene y restablecimiento de contacto entre familiares" se lee en la nota de prensa.

Principales puntos

Agrega que esa acción se desarrolla en articulación con las autoridades nacionales y Protección Civil, en el marco de la labor auxiliar de los poderes públicos y del mandato humanitario de aliviar el sufrimiento humano.

Según la información difundida por la Cruz Roja Venezolana, las operaciones se concentran especialmente en Caracas y La Guaira, donde se han

registrado los mayores daños estructurales, colapso de edificaciones y mayor número de personas afectadas.

"La instalación del hospital de campaña es parte de una estrategia más amplia de atención humanitaria para garantizar que la atención llegue a todas las personas que necesitan

asistencia, independientemente de su ubicación en la entidad", indica la nota.

Asimismo, señala que cada voluntario y profesional que participa en esta operación está capacitado para

responder ante situaciones de urgencia y garantizar que la atención se brinde con los estándares de calidad y calidez que caracterizan el trabajo de la Cruz Roja Venezolana.

Barcelona / Danela Luces con nota de prensa