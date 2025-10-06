lunes
Cruz Roja pide un alto el fuego en Gaza que "rompa el ciclo de muerte y destrucción"

La Cruz Roja exigió un cese de las hostilidades en Gaza en medio de las tensiones / Foto: Vatican News

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, expresó el deseo de que se logre un alto el fuego que "rompa el ciclo de muerte y destrucción", en Gaza, al comenzar en Egipto negociaciones entre Israel y Hamás para poner fin a un conflicto que este martes cumplirá dos años.

De lograrse algún acuerdo, el CICR, con más de un siglo de experiencia en la mediación en conflictos, está preparado para ayudar a reunir a las familias y facilitar la entrega de ayuda en Gaza de manera que se dé prioridad a la seguridad, la dignidad y el bienestar de los civiles, destacó la organización.

"Nuestros equipos están preparados para actuar como intermediarios humanitarios neutrales para ayudar a que los rehenes y detenidos regresen con sus familias; y también estamos preparados para llevar ayuda a Gaza y distribuirla de forma segura", agregó Spoljaric en un comunicado.

Sufrimiento

Tras dos años de hostilidades, los civiles en Gaza han soportado un sufrimiento inimaginable debido a las hostilidades incesantes y a las graves restricciones impuestas a la ayuda vital, indicó ICRC, que recordó que ya ha facilitado la liberación de 148 rehenes y 1.931 detenidos desde octubre de 2023.

En otro comunicado, CICR recordó que más de 30 empleados y voluntarios de Cruz Roja y la Media Luna Roja han sido asesinados en el conflicto desde octubre de 2023 y que en el contexto de la actual ofensiva israelí en Ciudad de Gaza tuvo que suspender temporalmente las labores de su oficina en la localidad y trasladar a su personal al sur de la Franja.

"Con más del 80 % de la población afectada por órdenes de evacuación, los civiles están siendo forzados a ir a zonas cada vez más pequeñas, donde el acceso a necesidades básicas como alimentos, agua y medicinas está gravemente limitado", lamentó el comité.

Gaza / EFE

