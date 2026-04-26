Cruz Roja de Cumaná reanudó abastecimiento de agua luego de una breve paralización del servicio

Vecinos de sectores cercanos a la planta de tratamiento de la Cruz Roja de Venezuela (CVR), en Cumaná, estado Sucre, reportaron el reinicio del suministro de agua en la zona, tras una breve suspensión del servicio, debido a la turbidez del líquido que se extrae del río Manzanares.

Al parecer, los trabajos de dragado del afluente, que aún se ejecutan, a la altura de los puentes de la avenida Mariño, ocasionaron la remoción del sedimento y esto detuvo el procesamiento de agua por varios días.

El dragado se realiza con el fin de minimizar el nivel de riesgo en la temporada de lluvias, que este año se adelantó.

Vecinos reportaron que el cauce del Manzanares, debido a las precipitaciones en las cabeceras, hacia el municipio Montes, viene aumentando su nivel.

El pasado viernes se observaron colas de personas buscando agua frente a las instalaciones de la CRV, en Cumaná.

Agradecidos

Enrique Rodríguez Delpino, presidente de la Asociación de Maestros Jubilados en Sucre y beneficiario, por ser vecino del Parcelamiento Miranda, expresó su agradecimiento con el programa de la CRV, que les ha permitido surtirse de agua potable durante la crisis hídrica que vive la zona capital de la entidad, además de los municipios Cruz Salmerón y Bolívar.

El dirigente gremial señaló que el agua que surte el organismo beneficia a residentes de Las Palomas y zonas vecinas.

“Sabemos y entendemos que la Cruz Roja es un organismo internacional y está haciendo un aporte extraordinario a nuestro estado Sucre”.

Agregó que el agua es apta y saben que pasa por un proceso de tres pasos antes de ser entregada a los vecinos.

Sucre/ Yumelys Díaz