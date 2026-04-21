Cruz Roja aporta agua segura a las poblaciones de los municipios Sucre, Cruz Salmerón y Bolívar

Están por cumplirse dos meses de la emergencia hídrica en los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre. Ante esta situación, la población recurre a diversas fuentes para abastecerse de agua en sus hogares y satisfacer sus necesidades mínimas.

Una de estas opciones es el operativo intensivo de potabilización que desplegó la Cruz Roja Venezolana (CRV) para beneficiar a las comunidades más vulnerables de Cumaná. El organismo trata y distribuye más de 561.000 litros de agua provenientes del río Manzanares.

Ninoska Villalba, presidenta del organismo en Cumaná y vicepresidenta nacional, aclaró que el proceso cumple con los más estrictos estándares de seguridad y normativas legales.

Informó que la toma del agua del afluente cumanés se realizó tras una serie de análisis que confirmaron que es apta para el consumo. El líquido se distribuye a los tres municipios afectados.

Pese a las preocupaciones de la población sobre la calidad del agua del río Manzanares, debido a descargas residuales cercanas, el equipo técnico de la CRV asegura que el producto final es 100% apto para el consumo humano.

Expertos en la labor

Villalba destacó que un equipo de expertos trabaja de forma voluntaria para aportar líquido seguro. “El proceso es confiable y se usa a nivel internacional”, afirmó.

Subrayó la participación de un experto ecuatoriano como pieza fundamental en el proceso. “De no ser así, la Cruz Roja no habría asumido este compromiso. Somos personas serias; la filial Cumaná tiene 97 años de labor en el estado, genera acción humanitaria y lleva soluciones a las comunidades más vulnerables”.

Insistió en que se trata de un producto altamente confiable. “Es agua segura, que es lo que necesitamos en este momento de crisis”, añadió.

Actualmente, la CRV opera en Cumaná dos plantas con capacidad de 80 mil litros diarios para beneficiar a numerosas familias.

El operativo comenzó el pasado 14 de marzo con el uso de camiones cisterna y migró al aprovechamiento del río Manzanares el día 20 del mismo mes, tras recibir las certificaciones correspondientes.

El agua de la CRV es gratuita. Las personas que deseen abastecerse pueden acudir con sus envases cuantas veces lo requieran, pues se garantiza la seguridad del líquido.

Opiniones divididas

Miriam Pérez comentó que muchas personas consumen el agua de la CRV, aunque algunos señalan que tiene un fuerte sabor a cloro. “Debido a esto, hay quienes prefieren no consumirla”, indicó.

Reconoció que, a pesar de las diversas opiniones, diariamente se observan ciudadanos con sus botellones en busca del recurso.

En lo personal, Pérez consideró que el agua tiene un gusto particular. “No es igual al agua filtrada o potabilizada normal; sí percibo un sabor extraño”, concluyó.

Sucre / Corresponsalía