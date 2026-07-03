Cristiano Ronaldo envía emotivo mensaje a niño sobreviviente del doble terremoto en Venezuela

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje al niño venezolano Andrés Mieles, de 12 años, sobreviviente de los devastadores terremotos que afectaron al país el pasado miércoles 24 de junio y cuya historia ha dado la vuelta al mundo.

A través de un video difundido en redes sociales, se aprecia al delantero manifestando su deseo de conocer al menor una vez se recupere de las graves heridas sufridas durante la tragedia.

"Hola Andrés, ¿cómo estás? Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a un partido mío, para disfrutar. Me encantaría conocerte. Abrazo, amigo", dijo el astro portugués.

Andrés Mieles fue rescatado entre los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, donde perdió a sus padres y a sus hermanos. Además, como consecuencia de las lesiones sufridas, los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas.

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Cuando los rescatistas le preguntaron qué deseaba, su respuesta fue inmediata. Solo quería la barajita de Cristiano Ronaldo del álbum Panini del Mundial 2026.

Actualmente, el niño permanece hospitalizado en el Hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas, donde continúa su proceso de recuperación.

Puerto La Cruz / Redacción web