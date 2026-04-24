Crearon movimiento político que busca impulsar la transformación del municipio Sotillo

En horas de la mañana de este viernes 24 de abril fue oficializado el nacimiento del movimiento político "Vamos con la Gente", el cual busca impulsar la transformación del municipio Juan Antonio Sotillo.

Desde el sector Isla de Cuba, en Puerto La Cruz, el coordinador de la estructura, Rodolfo Gil, explicó que la instancia será "una voz autorizada" que estará centrada en las necesidades y proyectos de los habitantes de la ciudad porteña.

"Puerto La Cruz necesita una vocería autóctona, que no dependa de otros lugares de Venezuela para defender lo que necesitamos. Este movimiento nace para darle voz y voto, además de presencia política y social, al municipio Sotillo. Decidimos dar un paso al frente y estamos montados sobre un vehículo que nos va a llevar a la transformación total del municipio", aseguró.

En lo que respecta a la actual coyuntura política que vive el país, Gil expresó que "Vamos con la Gente" está dispuesto a apoyar a la líder opositora, María Corina Machado, e impulsar la participación ciudadana en las próximas elecciones presidenciales.

"Queremos que el país se enrumbe hacia un nuevo destino, por eso ponemos a disposición una alternativa cierta, cargada de ideas e innovaciones. A partir de hoy, empezaremos una peregrinación por todo el municipio, llevando las buenas nuevas, les vamos a transmitir a la gente que con la participación popular es que se puede llegar a concretar esos cambios que necesitamos", enfatizó.

Conformación de la estructura

El responsable del movimiento detalló que la naciente organización está integrada principalmente por miembros de la sociedad civil, no obstante, dijo que también cuentan con dirigentes sociales y voceros de la zona rural de la jurisdicción, además de personas que tienen experiencia en el ámbito político.

Agregó que están contentos con la diversificación de la política en el municipio y abogó por la creación de más movimientos y partidos en Sotillo.

"Tenemos muchos años dependiendo de una sola voz, un solo movimiento, un solo partido, y eso no debe continuar. Debemos apoyar el crecimiento de muchas más organizaciones sociales para que se diversifique la voz del pueblo. Estamos dispuestos a recorrer todo el municipio para llevar este mensaje de optimismo, paz y reconciliación de Venezuela en pro de una candidatura, que muy probablemente cuando haya elecciones, tendremos una nueva presidenta de la república. Lo que queremos es el desarrollo de Venezuela, la recuperación y lograr que se cristalice el mandato constitucional de brindar mayor calidad de vida a todos los venezolanos", concluyó Gil, quien en las pasadas municipales fue candidato a la alcaldía de Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez