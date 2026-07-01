Costureras voluntarias de Guanipa confeccionan ropa íntima para afectados por sismos

En el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, un grupo de 20 costureras voluntarias pusieron en marcha sus máquinas y habilidades textiles para confeccionar ropa íntima a las personas afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio.

Las damas se reúnen todos los días en la sede del antiguo Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM), donde se dividen las funciones y trabajan por turnos para realizar la fabricación de prendas, entre las 8:00 am y las 3:00 pm.

"Tuvimos esta bonita idea porque sabemos que la ropa interior no se puede donar si es usada y decidimos hacerla nosotras mismas (…) Aquí no importa si saben o no saben coser bien, la idea es sumarse con toda la voluntad para armar las piezas", comentó María Suárez, modista encargada de guiar al grupo de voluntarias.

A la iniciativa también se han sumado entes como la alcaldía del municipio Guanipa, el Instituto Municipal de la Mujer y un conjunto de empresarios locales, quienes aportan materia prima para la producción.

Enviarán mil prendas a corto plazo

Ana Rosa Sánchez de Martínez, primera dama de la jurisdicción, estimó que antes del fin de semana estarían enviando unas mil piezas para la sede de la gobernación de Anzoátegui, de donde serán movilizados a las zonas más golpeadas por los terremotos.

Sánchez felicitó a las damas costureras que emprenden esta labor y reconoció su espíritu caritativo frente a la contingencia.

"Les agradezco de corazón, porque de manera voluntaria están aquí, trabajando para las personas que hoy nos necesitan tanto. Lo que ha pasado ha sido una tragedia nacional y hoy todos nos debemos abocar con ese sentido de pertenencia que nos debe caracterizar. Que demos lo que tengamos en nuestro corazón", manifestó.

Guanipa / Damary Díaz