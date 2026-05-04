Cortes programados limitan el horario de trabajo de los comerciantes carupaneros

Los cortes programados o administración de carga eléctrica, van más allá de las molestias e indignación que causan en la población, que los sufre en lo cotidiano y ve como muchos procesos se retrasan, se postergan o sencillamente, ya no se llevan a cabo.

En un recorrido por el centro de Carúpano, en el estado Sucre, El Tiempo pudo constatar estos puntos de vista de comerciantes y encargados de negocios, que relataron cómo, sencillamente, la actividad diaria se paraliza durante los cortes.

Maribel Vizcaíno, encargada de la tienda Picantísimo, señaló que más allá de las molestias por el calor y la oscuridad durante la suspensión, no pueden trabajar, la gente pasa de largo y para cobrar deben salir a la calle con los puntos para captar señal.

Similar situación viven en la Zapatería Linda, donde su gerente, Nairobis Brito, dijo que se quedan sin electricidad, sin señal de internet, sin los biopagos y deben hacer maniobras para poder cobrar, durante las cuatro horas que están sin la electricidad.

Quejas

Se queja de que nunca informan cuándo y cuántas veces a la semana van a realizar los cortes. “Simplemente, lo quitan y ya y uno tiene que esperar. Mucha gente pasa frente a la tienda, ven que no hay luz y no entran”.

En la Princesa Diala, uno de los propietarios, William Dakduk, dijo que están cansados de los cortes y sus consecuencias, que alejan a los clientes y aprovechó para denunciar las altas tarifas.

Este lunes, a las 10:00 de la mañana salieron los circuitos Bloques, Guaca, Carúpano 1 y Pdvsa 2, cortes que suman en ocasiones fallas que se presentan y abultan la espera de la normalización del servicio.

En el mercado municipal, las quejas se multiplicaban por la falta de opciones para pagar en los diferentes puestos, debido al deficiente servicio de internet que imposibilitaba los pagos por punto o biopago.

Jesús Silva, un usuario, relató que por fortuna salió con efectivo porque si no se hubiese regresado a su hogar con las manos vacías. “Nos recomiendan que no usemos el efectivo, pero todo depende de otros factores, incluida la luz que se va a cada rato”.

Pérdidas

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Tulio Otero, cree que la administración de carga es un problema que se ha generalizado, a lo cual hay que sumar la indexación de las tarifas del sector. “Quitan la energía eléctrica cinco horas pero los recibos se siguen incrementando”.

Otero señaló que la afectación económica para el sector empresarial es aún mayor, porque se mantienen los elevados costos por reconexión, aparte de eso, la incertidumbre por los cronogramas, dijo, hace que en el sector comercial nadie esté preparado y no se puedan tomar previsiones.

Agregó que quienes tienen plantas deben salir a buscar combustible, “la mayoría no las tiene e igual con su uso no funcionan los aires acondicionados, las cavas cuarto, porque no se puede tener una planta con la magnitud que requiere un negocio, es muy costoso, y el consumo de combustible es caro”.

Llamado

Explicó que hicieron el llamado a las autoridades para que informen sobre sectores y horarios y que los racionamientos no sean tan largos, porque se está perdiendo media jornada. “Igual hay que pagar los tributos como corresponde, la energía eléctrica como se factura y las cargas pendientes hay que cancelarlas”.

Señaló que hay distorsiones en la actividad económica y aprovechó para pedir a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpolec) para que se discrimen las facturas, con las horas que se dejó de prestar el servicio, “porque no es justo y que no se siga indexando el servicio”.

Otero se unió a las voces de la Cámara de Comercio de Cumaná, que pidieron revertir la precariedad del servicio en Sucre y aprovechó para denunciar los altos costos para el sector empresarial de las tarifas de relleno sanitario.

Cree que debe discriminarse en las facturas las horas de corte, aparte de que se cobran montos excesivos por reconexión.

Carúpano / Yumelys Díaz