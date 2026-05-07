Cortes eléctricos causan frustración y ansiedad en muchos habitantes de Bermúdez

Al cumplirse los 45 días de emergencia eléctrica, en Carúpano, estado Sucre, se unieron al clamor general del país por lo largo, frecuente y sin planificación de los racionamientos, que se cumplen de manera casi religiosa en todos los municipios de la entidad y en muchas zonas de Venezuela.

Mirtha Ruiz, habitante de San Martín, relató que esta semana sufrieron cortes todos los días y hubo una jornada que les tocó doble porque fueron unas ocho horas, entre la mañana y la noche.

Para la trabajadora, la acción es una tortura debido a los actuales “calores”. “La verdad, el clima no ayuda a esto de los apagones”.

Dijo que quienes más padecen son los adultos mayores y con enfermedades como la hipertensión o la diabetes, porque deben sufrir el calor y la descompensación que les puede ocasionar”.

Desesperanzas

Expresó su desesperanza ante la falta de solución y, sobre todo, ante la inexistencia de explicaciones que, al menos, generen comprensión de parte de quienes padecen a diario los cortes.

Luis Estévez, habitante de Playa Grande, contabilizó dos cortes el lunes, el martes no hubo, otro el miércoles y el jueves esperaban “la acostumbrada ración”, aunque ya se habían producido dos fallas en el transcurso del día.

Estévez, diseñador grafico y con una oficina en su casa, se quejó de la afectación a su trabajo, que se atrasa y que en muchas ocasiones se pierde.

Salud mental

Otro tanto apunta Monserrat Rivas, una joven informática, residente del centro de la ciudad, que expresó su frustración ante los cortes. “Trabajo en un liceo y en las tardes la cortan en el sector y es poco lo que se puede hacer”.

Pero el drama continúa cuando llega a su casa en la calle San Félix, donde la interrupción es la noche y le retrasan el trabajo que hace desde su oficina personal, el cual es por Internet. “No se puede trabajar allá y aquí me toca madrugar para estar al día cuando la cortan hasta las 9:00 o 10:00 de la noche”.

A la frustración sumó la ansiedad que le produce el número de horas de inactividad, el calor y el tener que trabajar jornadas dobles, por lo que cree que el racionamiento le está generando problemas de salud mental.

Sucre / Yumelys Díaz