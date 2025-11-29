Copa mantiene vuelos a Venezuela pero solo en horario diurno ante alto nivel de alerta

La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines informó este sábado que sus "operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas", aunque lo hace "con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos".

"Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria", indicó la aerolínea en un comunicado, en el que recomendó "a los pasajeros con vuelos hacia y desde Caracas mantenerse informados por los canales oficiales" de la empresa.

Copa confirmó sus operaciones hacia Venezuela luego de que este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos debían tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

Mensaje polémico

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

El canciller venezolano, Yván Gil, tildó las declaraciones de Trump como "pretensiones coloniales" en una comunicado publicado en Telegram en el que también las llamó "acto hostil, unilateral y arbitrario".

Copa es una de aerolíneas internacionales que aún mantiene la ruta venezolana después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Despliegue

El Gobierno de Trump mantiene un inédito despliegue militar en el sur de Caribe como parte de una renovada lucha contra el narcotráfico que apunta a Nicolás Maduro, por quien EE.UU. ofrece 50 millones de dólares de recompensa por vincularlo a grupos delictivos, algo que el Ejecutivo Nacional catalogó como información falsa.

En este contexto, las autoridades venezolanas anunciaron la revocación de los permisos a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, que suspendieron temporalmente los vuelos a Venezuela alegando motivos de seguridad.

Además de Copa, este sábado también la aerolínea de bajo costo colombiana Wingo confirmó que mantenía sus operaciones hacia Venezuela.

Hasta el viernes también lo hacían la aerolínea colombiana Satena, y Boliviana de Aviación, además de las venezolanas Conviasa, Rutaca, Laser y Estelar, con viajes internacionales.

Ciudad de Panamá / Caracas