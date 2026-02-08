Coordinación del Carnaval de Carúpano 2026 presentó la programación oficial de la festividad

La Coordinación de Carnaval 2026, en el estado Sucre, ofreció una rueda de prensa este sábado 7 de febrero, para dar detalles sobre la programación de actividades que se desarrollarán durante el asueto, así como los artistas que se presentarán, el proceso de elección de la reina y el dispositivo de seguridad que activarán en las festividades.

En la actividad estuvo presente el alcalde Julio Rodríguez, el coordinador de la junta, Ángel Toussaint, la directora de Turismo, Rita Oliveros y el director de Seguridad Ciudadana, Miguel Cabeza, entre otras autoridades.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la emisión de un decreto para regular la circulación de motos hasta las 7:00 de la noche (salvo para los mototaxistas que estarán laborando), el establecimiento de sanciones para los padres que extravíen a sus hijos, la prohibición del uso de botellas de vidrio en las ventas de bebidas alcohólicas y la restricción del uso de aerosoles tipo spray tangana (excepto en las carrozas cuya ambientación lo requieran).

Más novedades

Otra novedad es la activación de los lentes de realidad virtual, que mostrarán las bondades turísticas y del carnaval de Carúpano.

El alcalde señaló durante su intervención que el evento se enfocará en la paz, la armonía y la convivencia de los venezolanos. “El debate sano, sin ofensas y sin el irrespeto”, acotó.

Asimismo, las autoridades anunciaron que la cantante Emily Galaviz, con su grupo, será la principal artista del programa que se desarrollará durante la elección de la reina y la mini reina, que se realizará el 13 de febrero.

Programa

El coordinador de la junta, Ángel Toussaint, resaltó que están dando realce al talento local, para tumbar la tesis de que no se toman en cuenta los artistas nativos y regionales.

Recordó que el homenajeado de este año, una costumbre y una tradición que se ha enraizado en el carnaval local, es el conocido Domingo García, “el gordo”, director de una de las bandas show más grandes con historia y raigambre local: la Banda Show Gran Mariscal de Ayacucho.

También se rendirá homenaje al padre reconocido del evento, don Humberto Angrisano, cuando se celebra el centenario del nacimiento del popular y peculiar personaje carupanero, que dejó innumerables anécdotas para la historia local.

Invitó a los asistentes de la elección de la reina y mini reina, a que lleguen a las 7:00 de la noche, pues tienen la intención de arrancar a la hora señalada.

Además, destacó la participación de 25 instituciones escolares y danzas del municipio, en el desfile que arranca el sábado, el cual será encabezado por la mini reina, mientras que en la noche, en la concha, se realizará la elección de “Las Muchachonas”.

Noche romántica

Es importante mencionar que en el parque Rafael Montaño se realizará “La noche de los enamorados”, con la orquesta Los Excelentes y un grupo de artistas locales.

El domingo se realizará la carrera de los autos locos y en la tarde arranca el llamado carnaval de las calles, con 25 comunidades en desfile, seis carrozas oficiales, 53 hacedores de fantasía, que desfilarán en 18 carrozas, por lo que habrá unas 50 atracciones en la calle Juncal, para cerrar con las tres carrozas de Carnival Films, que exhibirá su Avatar.

Toussaint anunció que hay conciertos en varios espacios, como la Noche retro en la concha Luis Mariano Rivera, en el escenario del parque Rafael Montaño habrá una noche llanera y vallenatera y en la redoma de la Virgen también habrá música.

El lunes se hará la regata del carnaval, con unas 10 embarcaciones; el segundo desfile incluirá a atracciones escolares y de las calles y seguirán los conciertos y la activación de la mega miniteca Infinity en el parque Rafael Montaño, para cerrar el lunes con la noche de brujas, con unas cinco carrozas. “Este año promete la noche de brujas”.

El cierre del carnaval será el martes, con el desfile final y el festival pirotécnico.

Carúpano / Corresponsalía