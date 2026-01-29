Conversatorios sobre historia y soberanía del Ateneo de Carúpano buscan crear conciencia patria

La historia y la soberanía, y sus implicaciones en la vida cotidiana, son el eje central de una serie de cuatro conversatorios que se iniciaron en el pórtico del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, y que este miércoles realizó su segunda sesión.

Yajaira Marcano, comisionada del ateneo en el área de historia, patrimonio y cultura, explicó que la intención es hacer una sesión semanal, en la cual se debate el tema, desde la visión de los ponentes y dirigida a las comunidades y a quienes quieran participar en el evento.

“La idea es concienciar sobre el valor Patria, la soberanía, conocer nuestra historia y valorar nuestros principios”.

Calificó la respuesta de los participantes como muy positiva y de mucha receptividad, con un encuentro de voces que se dedican al conocimiento de la historia.

Lugar

El ponente de esta semana, el historiador José Salvador Gómez, explicó que se debatió sobre el contexto actual de Venezuela, en torno a su soberanía, el respeto que merece, con la historia como referencia.

“En un proceso coyuntural, que se viene dando en Venezuela y que se relaciona con los acontecimientos del 3 de enero de 2026”.

Agregó que se busca crear conciencia, más allá de los procesos informativos que se vienen dando en Venezuela. “Centrarse en lo formativo, para que las personas entiendan en qué escenario se encuentra el país, en el juego geopolítico que se viene dando”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

La actividad busca llegar a vecinos y a trabajadores por igual/ Foto: Cortesía Otto Irazábal