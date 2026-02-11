Conversatorio en el Ateneo Luis Mariano Rivera recorrió la historia del Carnaval de Carúpano

“Carnavales hay muchos, pero como el Carúpano ninguno” es el más recurrente y si se quiere, arraigado lema del festejo más emblemático de la capital del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, que este año cumple 61 años de recorrido formal entre los siglos XX y XXI, aunque documentación histórica haya demostrado que la festividad data del siglo XIX.

Para hacer un repaso histórico y recordar a figuras que marcaron un hito de la festividad, que cuenta con muchas peculiaridades, se realizó un conversatorio sobre la celebración, que sin duda está sembrada en el imaginario local. Más allá de la tradición, el Carnaval es un polo de atracción que recibe miles de visitantes cada año.

William Rodríguez, director ejecutivo del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, ente que organizó la charla, explicó que el evento reunió a un calificado panel local, encabezado por la historiadora Gregoria Urbano, el fotógrafo y cultor Teodoro Millán, el periodista Nelson Hernández y el presidente de la Asociación de Hoteleros y Posaderos de Bermúdez, Freddy Mata, con el fin de recrear la historia del evento.

Destacó que se trata de aportar para que la colectividad local pueda conocer un poco más de la tradición que representa la festividad.

Tradición

Freddy Mata, por su parte, dijo que es muy importante mantener nuestras tradiciones vivas, porque se trata no solo de hablar de los productos turísticos sino de sostenerlos en el tiempo.

“Este tipo de conversatorios, que es la segunda edición, mantiene viva esa historia, esas raíces: de dónde viene el Carnaval de Carúpano, qué es el Carnaval de Carúpano y en qué se convirtió para los que viven aquí”.

El conversatorio, que se realizó en la sala de conferencias del ente cultural, reunió a un nutrido público, que se acercó para escuchar un poco más sobre el evento, que marca de manera significativa la vida local.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano