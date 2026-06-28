Consejo Universitario de la UDO acuerda reanudación progresiva de actividades

El Consejo Universitario de la Universidad de Oriente (UDO) aprobó de manera oficial la reanudación progresiva de las actividades administrativas, operativas y académicas presenciales en el Rectorado, así como en todos sus núcleos y extensiones.

La medida, fundamentada en las atribuciones legales que le confiere el artículo 26 de la Ley de Universidades y el artículo 18 del Reglamento de la institución, fue tomada tras recibir y evaluar exhaustivamente los informes técnicos y estudios de habitabilidad realizados por el Cuerpo de Bomberos de la universidad, junto a los reportes de los decanos de cada sede.

La reincorporación institucional se ejecutará de forma ordenada y planificada a través de tres fases consecutivas durante la presente semana. La primera etapa iniciará este lunes 29 de junio de 2026 con el retorno del Personal de Mantenimiento y Servicios Generales, encargados de la adecuación y limpieza de los espacios; el martes 30 de junio corresponderá el turno al Personal Administrativo para reactivar la gestión institucional; y finalmente, el miércoles 1 de julio, se reincorporarán los docentes y la comunidad estudiantil, marcando el reinicio formal de las actividades académicas presenciales.

Flexibilización de evaluaciones

Con el objetivo de facilitar la adaptación de la comunidad universitaria luego del periodo de contingencia, el Consejo Universitario dictaminó una política de flexibilidad académica.

Bajo esta premisa, quedaron suspendidas todas las evaluaciones académicas desde el miércoles 1 hasta el martes 7 de julio de 2026, ambas fechas inclusive. Las autoridades informaron que las evaluaciones formales se retomarán con regularidad el miércoles 8 de julio, exhortando al cuerpo docente a utilizar los primeros días de reencuentro para la debida reprogramación y repaso de los contenidos.

Además, la institución extendió un profundo reconocimiento al esfuerzo de los Bomberos Universitarios, autoridades decanales, profesores, estudiantes y personal obrero y administrativo por su resiliencia y compromiso durante la contingencia.

Puerto La Cruz / Redacción Web