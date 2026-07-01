Consejo de Protección recuerda prohibición de difundir imágenes de niños afectados por los terremotos

El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) del municipio Sucre emitió un comunicado oficial en el que recordó la prohibición de divulgar imágenes, videos, datos personales o cualquier información que permita identificar a menores de edad afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el centro del país.

La institución con sede en Cumaná, capital del estado Sucre, explicó que la medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad, privacidad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados por los movimientos telúricos, evitando su exposición en medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales.

En el documento, las autoridades advirtieron que la difusión de este tipo de contenidos puede acarrear sanciones administrativas y penales, al constituir una vulneración de los derechos consagrados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

El organismo señaló que la normativa se fundamenta en el principio del Interés Superior del Niño, así como en el derecho al honor, la reputación, la propia imagen y la vida privada, garantías que permanecen plenamente vigentes incluso durante situaciones derivadas de desastres naturales.

Asimismo, enfatizó que ningún interés informativo, particular o relacionado con la ayuda humanitaria justifica la exposición pública de menores de edad que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

En este sentido, exhortó a los medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido y usuarios de redes sociales a pixelar los rostros de los niños cuando sea necesario difundir material audiovisual, además de omitir nombres, testimonios e información que permita su identificación.

El consejo de protección también recordó que los censos de personas afectadas y cualquier documento que contenga datos de menores de edad deben ser manejados bajo estricta confidencialidad y únicamente a través de los canales oficiales autorizados.

Finalmente, informó que los organismos competentes permanecen desplegados para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y aplicar las medidas legales correspondientes en caso de que se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Cumaná / Lino Castañeda