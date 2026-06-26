Confirman la muerte de seis carupaneros en terremotos del 24 de junio

En el municipio Bermúdez, estado Sucre, se confirmó este jueves el fallecimiento de seis carupaneros que estaban en La Guaira y Caracas, durante los terremotos ocurridos este 24 de junio.

Anny Mata de Gaspar (madre), Juan Gaspar (padre) y Johan Gaspar (hijo), oriundos de Macarapana, murieron tapiados en el edificio donde vivían.

En redes hubo una amplia campaña para localizarlos. Junto a ellos perdió la vida Mercedes Brito Marcano.

Los otros dos fallecidos son María Brazón y su hijo Freddy Camargo, familiares del locutor de carnaval, Claro Armando García.

Búsqueda

Mientras tanto siguen las campañas de rastreo de desaparecidos por los sismos y en algunos casos ha habido buenas noticias, como el del militar de la Armada y comunicador carupanero, Abraham Velásquez, quien fue localizado vivo después de una ardua búsqueda.

Otros se encuentran en suspenso porque sus parientes todavía no aparecen. Tal es el caso de las jóvenes de Río Caribe, Keren Mendoza y Evanggelys Veltri, de las cuales no se tiene información.

Este sábado se convocó una oración por las muchachas, en el malecón de la localidad.

Las vinculaciones de los parianos con la Guaira y Caracas son amplias y profundas, de allí que haya mucha sensibilidad ante lo ocurrido.

Sucre/ Yumelys Díaz