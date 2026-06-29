Confirman la muerte de la actriz y locutora Gabriela Fleritt tras los terremotos en Venezuela

La actriz, locutora y humorista Gabriela Fleritt, de 55 años, fue hallada sin vida tras permanecer desaparecida en La Guaira luego de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. La noticia fue confirmada este domingo por sus familiares mediante un comunicado, poniendo fin a varios días de intensa búsqueda en el estado La Guaira.

"Con profundo dolor, informamos que fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", expresó la familia. En el mismo mensaje indicaron que la confirmación fue realizada por familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos.

Los familiares de Fleritt agradecieron las numerosas muestras de solidaridad recibidas durante la búsqueda, especialmente a quienes difundieron información, compartieron publicaciones en redes sociales, elevaron oraciones y acompañaron a la familia con mensajes de apoyo. "Cada gesto de solidaridad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos", señalaron.

Asimismo, expresaron que su compromiso ahora estará centrado en Sebastián Landi, a quien describieron como "el hermoso regalo de vida" que dejaron Gabriela, Andrea y Mariano, asegurando que lo cuidarán y protegerán con todo su amor. Finalmente, extendieron sus condolencias a todas las familias venezolanas que también perdieron a sus seres queridos a causa de la tragedia.

Caracas / Redacción web