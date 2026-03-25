Confirman Feria de las Empanadas en Cumaná pese a crisis del agua

A pesar de la contingencia por el suministro de agua potable que afecta a la ciudad de Cumaná, fue confirmada la realización de la III Feria de las Empanadas en el sector Bebedero, un evento que se ha consolidado como referencia del turismo religioso y gastronómico en la entidad.

Los organizadores informaron que la actividad contará con la participación de más de 70 emprendedoras locales, quienes ofrecerán una variada propuesta culinaria durante las dos jornadas previstas.

La feria se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril en la avenida principal de Bebedero, donde se espera la asistencia de visitantes tanto de la ciudad como de otras zonas del estado.

Apoyo institucional y medidas sanitarias

De acuerdo con lo anunciado, las autoridades regionales han manifestado su respaldo a la iniciativa con el objetivo de garantizar las condiciones sanitarias necesarias, pese a la situación hídrica que atraviesa la capital sucrense.

Protección Civil Venezuela estará a cargo de asegurar el suministro de agua potable durante el desarrollo del evento, como parte de las medidas de prevención e higiene.

Los organizadores indicaron que el proceso de inscripción continúa abierto para aquellos emprendedores que deseen incorporarse a la exposición gastronómica.

La feria se perfila como una alternativa para dinamizar la economía local y mantener vivas las tradiciones culinarias, incluso en medio de las dificultades que enfrenta la ciudad por la falta de agua.

Cumaná / Lino Castañeda