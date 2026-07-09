Conductores de las líneas de Santa Fe piden que se regularice suministro de combustible

Conductores de las líneas que cubren la ruta Santa Fe, en el estado Sucre, hacia Puerto La Cruz, en Anzoátegui, pidieron a las autoridades que regularicen el abastecimiento de combustible, en este caso gasoil, para las unidades que laboran prestando el servicio.

Luis Hernández, vocero del grupo y chófer de la Cooperativa de Transporte Maragüey, señaló que el desabastecimiento de combustible provoca la paralización de las unidades.

Agregó que se reunieron con un representante del ministerio de Minas en Cumaná, municipio Sucre, quien les aseguró que iban a surtir de diésel la estación de servicio de la zona, pero seguían sin una certeza acerca del suministro.

El problema también afecta a los transportistas que cubren la ruta hacia la ciudad de Cumaná.

Dijo que se encuentran abiertos al diálogo y a la espera de una respuesta concreta en torno al problema del abastecimiento de combustible, que además, favorezca al usuario.

Servicio

Los pasajeros, que se aglomeraban en la parada a la espera de unidades, manifestaron su descontento por los retrasos y la ausencia de vehículos para trasladarse a sus destinos.

Migdalia Pérez, quien esperaba transporte para ir a una cita médica en el hospital Luis Razzeti de Bercelona, dijo que es un problema conseguir traslado, porque no hay unidades y terminan perdiendo sus compromisos.

Otro usuario, Ramón Gutiérrez, dijo que la falta de transporte es un problema de todos los días, sobre todo para quienes trabajan en Puerto La Cruz, a lo cual se suma el aumento constante de las tarifas.

Voz de directivo

William Serrano, directivo de la Unión de Conductores Santa Fe-Puerto La Cruz, dijo que tienen el compromiso de seguir prestando el servicio, pero sin abastecimiento el problema se escapa de sus manos.

Apenas 20% de los vehículos de las líneas locales están operativas debido a la falta de combustible y el directivo recalcó que no pueden surtir ni en Cumaná ni en Puerto La Cruz.

Solo se encuentran activos los vehículos que usan gasolina, pero unos 50 autobuses a gasoil son los afectados con el desabastecimiento.

Sucre / Yumelys Díaz

La flota de vehículos a gasoil de Santa Fe está prácticamente paralizada / Foto: Cortesía