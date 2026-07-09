Carúpano dio su último adiós al cultor Eleazar Rodríguez, también conocido como el maestro "Bolivita" (+Fotos)

Carúpano, en el estado Sucre, despidió este jueves 9 de julio, a uno de sus más emblemáticos cultores: Eleazar Rodríguez, el maestro "Bolivita", quien falleció el pasado martes.

Maestro en las escuelas República de Haití y Santa Teresita, Rodríguez era ante todo un hombre de la cultura, que mostraba su talento en el canto en todas las actividades que se organizaba en el municipio Bermúdez, desde galas hasta radio maratones para recaudar fondos.

Labor

Su labor como educador lo llevó a decir en más de una ocasión, que solo le bastaba el título de maestro. Además, era deportista y se distinguió como basquetbolista, por lo que formaba parte del grupo de "glorias deportivas" locales.

Una multitud despidió al maestro "Bolivita", quien deja un legado de cariño y entrega por las generaciones de carupaneros que pasaron por sus manos en las aulas y en quienes tuvieron la oportunidad de ver su talento y entusiasmo cuando cantaba.

Sucre / Yumelys Díaz