Cámara de Comercio de Cumaná propone usar aeropuerto para conectividad internacional y recepción de ayuda

La Cámara de Comercio de Cumaná en el estado Sucre, reiteró mediante un comunicado, la necesidad de aprovechar la infraestructura del Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre, no solo para impulsar la economía local, sino como un punto estratégico para interconectar a Venezuela con países vecinos ante la circunstancia que se vive tras los terremotos ocurridos hace 17 días.



El ente gremial solicitó a la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, poner la terminal aérea a disposición de las necesidades logísticas actuales, permitiendo la recepción de vuelos comerciales internacionales y de aeronaves con ayuda humanitaria destinada a atender la emergencia en la zona central del país.

​La directiva de la Cámara destacó que el aeropuerto de Cumaná cuenta con las condiciones técnicas ideales para ser un brazo de apoyo fundamental en este plan de contingencia. Entre sus principales fortalezas está una pista de aterrizaje de 3.100 metros de largo por 45 metros de ancho, apta para operaciones de gran envergadura.



"Confiamos en que el estado Sucre puede seguir sumando apoyo logístico clave para la recuperación de Venezuela", expresó el presidente de la institución gremial Miguel Amendolara.

Sucre/ Yumelys Díaz