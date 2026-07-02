Concejo del municipio Urbaneja realizó un Acuerdo de Cámara ante el duelo nacional

El Concejo del Municipio Turístico El Morro Lcdo. Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui realizó este jueves, el Acuerdo de Cámara N° 004/2026 en solidaridad con el pueblo venezolano, ante el duelo nacional por las pérdidas humanas de la tragedia sísmica.

A través de una publicación en la cuenta oficial del poder legislativo local en la red social Instagram, se conocieron todos los detalles del acuerdo.

Entre los "considerando" señalan las pérdidas humanas y severos daños materiales que ha dejado el doble terremoto que se registró en el país; así como que, desde Urbaneja, cientos de ciudadanos han manifestado su consternación, solidaridad y voluntad de acompañar a quienes resultaron afectados.

Es por ello que se acuerda expresar, en nombre del municipio Urbaneja, su solidaridad absoluta con todas las familias venezolanas afectadas, acompañar el duelo nacional, reconocer la labor del cuerpo de funcionarios de Protección Civil, el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Urbaneja (Poliurbaneja), la dirección de Seguridad Ciudadana y todo el personal de la Clínica Imasur.

Los ediles también acordaron invitar a la ciudadanía a mantener la calma, la empatía y la disposición de colaborar con iniciativas humanitarias y comunitarias.

Urbaneja / Elisa Gómez