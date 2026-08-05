En la UPTP Luis Mariano Rivera reprogramaron graduaciones para noviembre

Las autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, garantizaron la realización de los actos de grado en la casa de estudios para noviembre.

Mediante un comunicado, el equipo rectoral, encabezado por el profesor Néstor Malavé, informó que a raíz de las situaciones de replanificación de actividades académicas universitarias, se decidió la reprogramación de los actos de grado.

Explica el documento que se tomaron en cuenta las situaciones generadas por el doble terremoto ocurrido en el país, y que obligó a precisar las condiciones técnicas, operativas y funcionales de las instituciones del sector.

Evaluación

Al respecto, se evaluó la “vinculación directa e indirecta, con respecto a las condiciones administrativas de operatividad, logística, e infraestructura en el resto de los estados, incluido el estado Sucre y universidades de todos el país”.

Precisa el comunicado que los actos académicos quedaron programados en la semana que va del 28 de noviembre al 5 de diciembre. Sin embargo, en un comunicado previo, las autoridades informaron sobre la suspensión definitiva de los cursos intensivos, por lo que los estudiantes deberán buscar otros mecanismos para solventar atrasos.

Sucre / Yumelys Díaz