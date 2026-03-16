Concejal de El Tigre pide a transportistas que no se sumen a paro para exigir ajuste de pasaje

A próposito del paro de transporte, registrado en Caracas desde tempranas horas de este lunes 16 de marzo de 2026, el concejal del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, José Brito, instó al gremio del volante en la localidad a desestimar cualquier convocatoria de este tipo o cese de actividades que pueda circular de manera extraoficial para exigir el ajuste del pasaje.

A través de un comunicado, el también presidente de la Comisión de Servicios Públicos enfatizó que el diálogo y la institucionalidad son las vías correctas para avanzar en las mejoras del sector. Aclaró que se encuentran a la espera de la publicación oficial en Gaceta que valide formalmente las nuevas tarifas.

"Hacemos un llamado a la prudencia. La información sobre el nuevo ajuste será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales una vez que el decreto tenga validez legal", señaló el edil.

Hincapié

Brito hizo especial hincapié en la responsabilidad social que recae sobre los transportistas, exhortando al gremio a actuar con paciencia y civismo.

Igualmente, manifestó su disposición para trabajar de la mano con los transportistas y buscar soluciones que no vulneren la economía del gremio ni de los usuarios del servicio.

El Tigre / Damary Díaz