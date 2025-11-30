Con Segovia en cancha, Inter Miami golea al NYC y se corona en la Conferencia Este

El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la decisión de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.

La final se jugará en el mismo escenario, el Chase Stadium de Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y Vancouver Whitecaps que venció a domicilio 3-1 a San Diego FC en el Snapdragon Stadium, donde se efectuó la final de la Conferencia Oeste.

Allende selló un triplete, y Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia, que emergió del banco de suplentes, anotaron un gol cada uno para tumbar al New York City, cuya única diana llevó la firma de Justin Haak.

Duelo del Oeste

En California, el Vancouver Whitecaps ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego.

Un doblete de Brian White y un gol en propia puerta del meta mexicano Pablo Sisniega entregaron la victoria a la franquicia canadiense, que tiene al alemán Thomas Muller como gran estrella.

El Vancouver estuvo arriba por 0-3 al descanso y de poco sirvió el 1-3, anotado en el minuto 60 por el mexicano Hirving Lozano.

Sisniega acabó el partido expulsado con roja directa en el minuto 79 por una falta ante Ryan Gauld.

Mal cierre para San Diego

Este 1-3 puso fin a la temporada del San Diego, franquicia debutante en la MLS, que llegó a los 'playoffs' como líder del Oeste.

La final de la MLS, principal circuito de balompié de Estados Unidos y Canadá, se llevará a cabo el 6 de diciembre en el hogar de Inter Miami.

Miami / San Diego / EFE