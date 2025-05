Con pocas colas se desarolló el proceso electoral en Carabobo (+Fotos)

El proceso electoral para escoger al gobernador de Carabobo, diputados a la Asamblea Nacional (AN) y representantes al Consejo Legislativo de la entidad (CLEC) se desarrolló con normalidad durante el domingo, día en el que se apreciaron pocas colas en los centros de votación.

Durante un recorrido hecho por El Tiempo por varios planteles, ubicados en el municipio Los Guayos, se observó que no había mucha gente frente a los espacios habilitados para sufragar.

Algunos ciudadanos consultados afirmaron que la falta de largas filas, que caracterizaron a las elecciones presidenciales efectuadas en julio de 2024, se debió a que el acto de selección tardaba menos de 60 segundos. Eso generó que las personas entraran y salieran con rapidez.

Testimonios

Ana Márquez, quien votó en la Unidad Educativa (UE) Andrés Bello, aseguró que participar en los comicios fue importante porque le permitió expresar su opinión.

“Aunque no ha sido un evento masivo, como era característico en otros años, sí ha habido participación de electores que quieren ejercer su derecho para lograr mejoras en el país. Hay que hacer valer este instrumento porque como pueblo debemos hacer sentir nuestras ideas democráticas”, expresó Márquez quien no reportó irregularidades en la institución a la que asistió.

Similar opinión manifestó Judith Machado, una ama de casa que asistió a la UE Las Agüitas III a sufragar en medio de un ambiente, que catalogó como festivo, pues cerca de su casa algunos individuos prepararon sopas y jugaron dominó, tras acudir a las urnas.

“La gente salió a votar, de manera paulatina, con el fin de expresar sus ideas y apoyar los planes que consideran necesarios para lograr el desarrollo del país en distintos órdenes. A todos los venezolanos, y en especial a los carabobeños, los instó a no desperdiciar el chance de votar”, dijo.

En la UE Vicente Emparan de la etapa I de La Vivienda Popular Los Guayos, se abrieron las mesas a las 6:00 am y, al igual que en otros espacios custodiados por los miembros del Plan República, no se presentaron irregularidades, tal y como relató Luis Rodríguez, un hombre de la tercera edad que no está de acuerdo con la apatía mostrada por algunos venezolanos este 25 de mayo de 2025. Piensa que la abstención “no conduce a nada bueno”.

“Siempre hay que depositar nuestro voto, pues es una manera de defender la democracia. El proceso fue rápido y computarizado, algo que no impide realizar otras diligencias propias de un fin de semana. No estoy de acuerdo con las personas que dicen que votar es una pérdida de tiempo, porque creo que cuando no se ejerce este derecho, uno no tiene potestad para reclamar mejoras en servicios a los gobernantes. Ahora, toca esperar los resultados que emane el Consejo Nacional Electoral (CNE) para saber cuál será el futuro de Carabobo”, comentó Rodríguez quien junto con sus familiares se retiró del espacio para comprar vegetales en un establecimiento cercano, porque los comerciantes laboraron con normalidad el domingo.

Alcaldesa participó en la jornada

La alcaldesa de Los Guayos, Mervelis De Burgos, acudió a votar a la UE Divino Niño del Casco Central de la jurisdicción y se mostró bastante satisfecha por la velocidad que caracterizó el paso por la “herradura”. A su juicio, la actividad dominical fue positiva porque se llevó a cabo con “tranquilidad”.

“Sufragar es muy rápido y fácil. Es algo que todo ciudadano debe hacer por amor a Venezuela. Aquí, en Los Guayos, todo se llevó a cabo con normalidad. Pienso que esto demuestra que nuestro país ya tiene una gran cultura en materia electoral”, manifestó la jefa local que fue acompañada por Belfran Chávez y María Vizcarrondo, candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al CLEC y la AN, respectivamente.

“A todos los venezolanos les digo que hay que votar, porque necesitamos mantener una nación en paz, sin sanciones económicas. El llamado es a preservar la democracia”, señaló Vizcarrondo.

“Si tú quieres opinar, siempre debes ejercer el derecho al voto. Es lo que le digo a la gente de los municipios Los Guayos y Carlos Arvelo, pues es la manera de salir adelante”, manifestó Chávez.

Vale destacar que en la UE Batalla de Junín y Julio Garmendia, al igual que en el Instituto de Educación Especial (IEE) Las Agüitas, tampoco hubo mucha presencia de carabobeños. Se esperaba que el número de personas en esos centros de enseñanza aumentara a finales de la tarde del domingo.

Valencia / Joseph Ñambre