Con nueve transformadores nuevos atenderán a seis comunidades del municipio Arismendi

Las parroquias Río Caribe y San Juan de los Galdonas, en el municipio Arismendi de la zona de Paria en Sucre, recibieron esta semana una dotación de transformadores, que permitirán mejorar el sistema eléctrico en la zona, afectada por fallas.

Los equipos eléctricos serán destinados a optimizar el suministro de energía en seis comunidades del municipio Arismendi.

La acción forma parte de las políticas de atención inmediata a las comunidades, a través del mecanismo de la aplicación VenApp del 1X10 del Buen Gobierno, herramienta para brindar respuestas efectivas a las necesidades de la población.

José Guerra, alcalde de Arismendi, precisó que se trata de nueve nuevos equipos, los cuales fueron gestionados a través de la plataforma VenApp.

Destacó la labor de los trabajadores la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), especialmente los del municipio Arismendi, quienes iniciaron de inmediato la entrega de cortacorrientes y los materiales necesarios para la instalación técnica.

Solución

Se tiene previsto que en las próximas horas los equipos queden plenamente operativos para solventar las fallas eléctricas que afectaban a los habitantes de las comunidades Churupal, Barrio Brasil, Catuchal, Agua Dulce de Medina y la comunidad Las Cuatro Esquinas de la parroquia San Juan de las Galdonas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano