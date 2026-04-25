Con jornada cultural y ecológica celebraron el Día de la Tierra en la plaza El Estudiante de Carúpano

En un acto colorido acompañado de música y marcado por el compromiso ambiental, la Plaza del Estudiante del municipio Bermúdez, en Sucre, se convirtió en el escenario principal para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra.

El evento, diseñado para promover la preservación del planeta a través del arte, reunió a diversas instituciones, movimientos juveniles y planteles educativos bajo una sola consigna: "La protección de nuestro entorno".

La jornada cultural contó con la participación de la Fundación Julio Rodríguez Parra, cuyo grupo de teatro y música, integrado por 25 adolescentes, cautivó a los presentes con interpretaciones vocales y puestas en escena que invitaron a la reflexión sobre el cuidado de la naturaleza.

Asimismo, la actividad se vio enriquecida por la presencia activa de los estudiantes del Liceo Simón Rodríguez, quienes se sumaron a la conmemoración, demostrando el compromiso de la comunidad educativa local con las causas ecológicas.

El ritmo tradicional estuvo a cargo de Valentín y sus Parranderos, junto a las Semillas de Valentín, mientras que el toque de ilusión lo puso el mago Francenchesco, logrando el asombro de grandes y chicos con su acto de magia.

Articulación

La actividad fue el resultado de un esfuerzo organizativo liderado por el Instituto Autónomo de los Servicios Públicos (Iampserp), a través de su dependencia de Plazas, Parques, Playas y Jardines.

El acto cultural no sólo celebró la riqueza artística del municipio Bermúdez, sino que sirvió como plataforma de sensibilización, al integrar canciones, teatro y expresiones populares.

Los organizadores subrayaron que la salud de la Madre Tierra es una responsabilidad compartida que requiere la energía de la juventud y el compromiso de todas las instituciones del Estado.

Sucre / Corresponsalía