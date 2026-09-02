Fedecámaras Sucre denunció cobros de tarifas desproporcionados en todos los sectores

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) capítulo Sucre, a través de su presidente, Abelardo Kasabdji, denunció este martes, los aumentos desproporcionados en las tarifas eléctricas que sufre el sector productivo en la entidad y que se mantuvieron, incluso, cuando se aplicaba la administración de carga.

El empresario señaló que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) aplica incrementos exponenciales en los recibos de los sectores comercial e industrial con racionamientos de seis y nueve horas, al igual que en el residencial.

Explicó que Fedecámaras Sucre recibió reportes de sus cámaras afiliadas sobre aumentos constantes e inconsultos.

Aseguró que los costos del KVA pasaron de Bs 782,32 a Bs 1.132,78, lo que representa un incremento de 44,79%; mientras que la tarifa por kilovatio subió de Bs 5,32 a Bs 8,78 (+65,04%).

Dijo que Corpoelec justifica los cobros argumentando un aumento en el consumo o en la demanda de energía, lo cual implicaría una mayor actividad productiva. “¿Cuál es la mayor demanda o consumo que hemos tenido si nos suspenden la electricidad todos los días durante media jornada de trabajo? Hay casos más graves, como en Yaguaraparo, municipio Cajigal, donde han pasado hasta nueve horas sin el servicio. Eso no genera producción”.

Señaló que los recibos reflejan un aumento directo en el precio por cada kilovatio-hora (kwh) consumido.

Costo

Denunció que la estatal eléctrica pretende que usuarios comerciales, empresariales, industriales y residenciales asuman el costo de los picos de demanda que generan tensiones en la red, cuando la causa de fondo es la falta de inversión.

Agregó que también están cobrando una demanda contratada inejecutable por parte del proveedor, debido a su falta de capacidad de generación y distribución.

“Básicamente, nos están cobrando algo que no consumimos y que no pueden suministrar”, sentenció.

Ante tal situación, Fedecámaras Sucre solicitó la intervención de la gobernadora Jhoanna Carrillo, para que interceda por el estado Sucre, advirtiendo que, en la medida en que el sector privado destine más recursos para pagar tarifas desproporcionadas, se comprometen la generación de empleo, la productividad y afecta negativamente el Producto Interno Bruto (PBI) regional.

Sucre / Corresponsalía