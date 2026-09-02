En el municipio Libertad iniciaron las festividades en honor a San Mateo Apóstol con la bajada de su imagen

La imagen de San Mateo Apóstol fue bajada de su nicho este martes 1 de septiembre, como parte del inicio de las festividades en honor al patrono del municipio Libertad, en la zona centro del estado Anzoátegui.

La ceremonia comenzó con una misa oficiada por el administrador parroquial de la Iglesia San Mateo, presbítero José Manuel Carreño, quien durante la homilía destacó la figura del apóstol y evangelista y su papel en la difusión de las enseñanzas de Cristo.

Carreño señaló que las actividades religiosas se desarrollan en medio de un ambiente de celebración en la comunidad y llamó a los feligreses a mantener la fe. “Dios nos ha mostrado su misericordia y que no nos abandona, ya que la fe puede hacer grandes cosas”, expresó.

Al finalizar la eucaristía, el sacerdote agradeció a quienes colaboraron con la organización de las actividades y autorizó el rito litúrgico de la bajada de la imagen de San Mateo Apóstol, que, según la tradición local, tiene 311 años de haber llegado a la comunidad.

Con la imagen ya ubicada en el templo, los devotos podrán acercarse durante las próximas semanas para participar en las actividades religiosas y rendir homenaje al patrono.

El programa contempla la realización de la novena y visitas a distintos sectores del municipio con la imagen de San Mateo. Además, el 19 de septiembre está previsto un desfile institucional.

Las actividades centrales se realizarán el 21 de septiembre, día de San Mateo y fecha en la que también se conmemora el aniversario de la fundación de la capital del municipio. A las 12:00 de la medianoche se cantará el cumpleaños al patrono.

A las 10:00 de la mañana se celebrará la misa solemne, presidida por el obispo de la Diócesis de Barcelona, monseñor Jorge Aníbal Quintero. A las 6:00 de la tarde se oficiará una segunda misa y posteriormente se realizará la procesión desde la iglesia hasta la entrada del pueblo.

Libertad / Redacción web