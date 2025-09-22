Con fervor y alegría celebraron a San Mateo Apóstol en el municipio Libertad

La solemnidad en honor a San Mateo Apóstol es parte de la identidad de los nacidos en la capital del municipio Libertad en el estado Anzoátegui, pues se trata de una tradición que data de más de tres siglos, es por ello que el pasado 21 de septiembre, nuevamente se encontraron en su iglesia patrimonial para dar gracias al patrono por los favores recibidos.

En este día en el que también se conmemoraron los 310 años de fundación de esta población, la misa estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Barcelona, monseñor Jorge Aníbal Quintero, quien acompañado por representantes del clero de la zona norte y centro del estado, recordó el aporte del evangelista afirmando que “Dios puso la mirada hacia él, como la pone hacia nosotros… Dejémonos mirar por el Señor”.

Los devotos colmaron el templo, que también cumplió 10 años de haber sido consagrado, en medio de alegres cánticos y encuentros familiares. Además, apreciaron de cerca la nueva alabarda que porta San Mateo Apóstol en su mano derecha, donada por el odontólogo Jhonny Guzmán y su familia, al tiempo que recibieron con alegría una nueva imagen del Nazareno que fue entregada por una familia benefactora de la iglesia, como un regalo en esta ocasión especial.

Posteriormente al caer la tarde, se llevó a cabo otra celebración religiosa a cargo del presbítero José Manuel Carreño, para luego salir en procesión hacia la entrada de la ciudad y recrear como cada año, la llegada de los fundadores de San Mateo en 1715, que culminó con el retorno del santo a su nicho, en medio de un espectáculo de pirotecnia.

