Adultos mayores de Carúpano realizaron una concentración en su día para pedir mejoras a su situación

Adultos mayores, sindicatos y gremios del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, se concentraron en el pórtico de la iglesia Santa Catalina en Carúpano, para protestar por las condiciones de este sector, este viernes 29 de mayo, Día Nacional del Abuelo.

Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV) en Paria e integrante de una comisión que integra a todos los adultos mayores, explicó que en todo el país se realizaron actividades y sobre todo, aprovecharon para reclamar reivindicaciones para el sector y los trabajadores en general.

Destacó que, junto a discapacitados y pensionados, los jubilados, han sido muy golpeados en el país, y destacó que reciben solo 70% del ingreso integral que pagan a los activos.

En el sector educativo, dijo que se pierde el pago del bono alimentario una vez jubilados y están haciendo el reclamo.

En el caso del bono de profesionalización, tampoco lo pagaron al sector, pese a que muchos tienen años de estudios y de esfuerzo. “Por eso hay una comisión que se va al Ministerio de Educación con un documento, para que el ministro, hasta ahora, Héctor Rodríguez dé respuesta a esas peticiones que le hemos hecho y con otro documento pedirle la renuncia formal a esta institución”.

Aprovechó para denunciar que todas las sedes del Ipasme en el país están en el piso y los pocos médicos que hay pasando consultas en Carúpano, no cuentan con condiciones. “Los adultos mayores les estamos pidiendo el apoyo a los más jóvenes, que van a ser los adultos del mañana y se sumen al reclamo de los derechos”.

Reclamo

Humberto Pérez, presidente de la Asociación de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, señaló que están pidiendo que se cumplan artículos de la Constitución, como el 83, que habla de la alimentación y de la salud.

También pidió que se revisen los montos de las pensiones, un beneficio que no alcanza para atender problemas de salud, ni contar con especialistas en muchas áreas. Sumó el hecho de que muchos no reciben una alimentación adecuada.

Sucre / Yumelys Díaz