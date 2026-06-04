Comunidades de Cumaná reportaron fallas eléctricas tras lluvias de este jueves

Habitantes de diversas comunidades de Cumaná denunciaron interrupciones en el servicio eléctrico durante la mañana de este jueves 4 de junio, luego de las precipitaciones registradas en distintos sectores de la capital sucrense.

Entre las zonas del municipio Sucre afectadas se encuentra la urbanización Los Chaimas, donde los vecinos expresaron su malestar por las constantes fallas que aseguran se presentan cada vez que empueza la temporada de lluvias.

“Eso siempre es así, cae una gotita y se va la luz por un rato, esto siempre falla”, comentó un residente de la comunidad que prefirió no dar a conocer su identidad.

Vecinos exigen soluciones

Los habitantes señalaron que notificaron la situación a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), cuyos trabajadores se trasladaron al sector para atender la avería.

Sin embargo, manifestaron su preocupación debido a que este tipo de interrupciones se repiten con frecuencia y afectan las actividades cotidianas de las familias.

A través de redes sociales, usuarios también reportaron fallas eléctricas en sectores como Villa Cristóbal Colón, La Llanada y El Peñón, donde los residentes indicaron haber permanecido varias horas sin servicio.

Piden intervención de Corpoelec

Ante esta situación, los ciudadanos solicitaron a las autoridades competentes ejecutar labores de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico para evitar que lluvias de baja intensidad continúen generando interrupciones del servicio.

Asimismo, exigieron una respuesta oportuna que permita garantizar la estabilidad eléctrica en las comunidades afectadas, especialmente durante el período lluvioso.

Cumaná / Lino Castañeda