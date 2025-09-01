Competencia de aguas abiertas de Cumaná sirvió de clasificatorio a los Juegos Bolivarianos de Lima

Los nadadores Diego Vera, del estado Táchira, y Daniela Suárez, de Miranda, ganadores en masculino y femenino de la XVIII competencia nacional de aguas abiertas de Cumaná, lograron su clasificación a los Juegos Bolivarianos de Lima, que se realizarán en noviembre, al lograr marcas destacadas en la justa que se realizó en la capital de Sucre durante este fin de semana.

Unos 700 atletas se sumaron a la competencia en la playa San Luis, que se ha convertido en uno de los eventos más destacados de turismo deportivo que se realizan en el estado Sucre.

La jornada abarcó la prueba olímpica de 10 kilómetros, así como pruebas de 5 kilómetros, 2 kilómetros infantil, 3 en la categoría máster, 200 metros preinfantil y la prueba nocturna que contó con la participación de unos 300 nadadores.

Las pruebas contaron con el respaldo de los cuerpos de seguridad y el apoyo de la Gobernación del estado Sucre, la Alcaldía de Cumaná y la coordinación Fundación Más allá de un reto.

El presidente de la fundación, Antonio Saint Aubyn, destacó que se trata de la competencia con más tradición de la entidad y sirvió de clasificatorio para los Juegos Bolivarianos, al asegurar Vera y Suárez, con sus marcas en el evento olímpico, su participación en la competencia regional.

Destacó que se trata de una competencia que mueve la economía de la ciudad y el turismo local. “Sucre el año pasado, a través del deporte, recibió un Premio Nacional de Turismo, por la cantidad de personas que se desplazan a los eventos deportivos”.

Destacado

Dani Chocrón, vocero de la Federación de Deportes Acuáticos, alabó la organización de la competencia. “Están haciendo un trabajo increíble en la masificación de la natación de aguas abiertas, ya son parte de lo que es el campeonato nacional del país, de aquí se está sacando la selección que representará a Venezuela en los Bolivarianos, primer evento del ciclo olímpico Angeles 2028”.

Chocrón también resaltó la belleza de Cumaná, que calificó como un escenario “espectacular” para la competencia.

Sucre / Corresponsalía