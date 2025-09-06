Comité denuncia desaparición de activista Diliangela Guedez bajo custodia de la Dgcim

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippv) denunció la desaparición de la presa política Diliangela Guedez, quien se encuentra bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde su detención la madrugada del 25 de julio en Cabudare, estado Lara.

En una publicación en su cuenta en X, la oenegé señaló que Guedez logró comunicarse cinco días después con su expareja y le informó que se encontraba recluida en la sede de la Dgcim en El Parral. Sin embargo, cuando familiares acudieron allí y a otros centros de detención en Caracas para constatar su paradero, los funcionarios negaron su presencia.

El Clippve señaló que Guedez, quien es madre de dos hijos —uno de 19 años con condición especial y otro de 25 años— se encuentra en situación de desaparición forzada. Su familia no tiene información oficial sobre su estado físico ni sobre las condiciones en las que está.

Información sobre la activista

Diliangela padece hipertensión arterial y fue sometida a un cateterismo hace cuatro años. Requiere tratamiento médico continuo para el corazón y la tensión.

De acuerdo con sus familiares, Diliangela es una activista "comprometida con la participación ciudadana y política en su comunidad".

Informaron que en varias ocasiones fue testigo de mesa y coordinadora electoral. El día de las elecciones presidenciales, Guedez trabajó como movilizadora, luego de que le retiraran sus credenciales como testigo de la oposición para dichos comicios.

El Comité exigió información sobre su paradero y el pleno respeto a todos sus derechos humanos y al debido proceso.

Caracas / Tal Cual