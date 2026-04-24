Autoridades de Lechería realizaron abordaje de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

En cumplimiento del cronograma de atención social del trimestre, este jueves 22 de abril se llevó a cabo una jornada de abordaje multidisciplinario enfocada en el seguimiento y supervisión de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El operativo formó parte de un plan continuo de intervención territorial y contó con la participación del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría Pública y Policía del Municipio Urbaneja (Poliurbaneja), quienes actuaron de manera articulada durante el despliegue.

Las comisiones recorrieron las principales arterias viales de la zona, con énfasis en la avenida Principal y la avenida Daniel Camejo Octavio, donde concentraron esfuerzos en puntos estratégicos previamente identificados.

Como resultado de la jornada, fueron abordados tres adolescentes que se encontraban en estas zonas, activándose de inmediato los protocolos de protección y seguridad correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos responde a una planificación técnica sostenida, orientada a erradicar la permanencia de menores en situación de riesgo en la vía pública y garantizar su protección integral.

Lechería / Redacción web