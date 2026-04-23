Habitantes de La Caraqueña denuncian falla eléctrica desde el 7 de abril

Residentes de la calle España, cruce con Unidad en el sector La Caraqueña del municipio Sotillo, exigen la sustitución de un transformador averiado el pasado martes 7 de abril. La falla persiste desde hace más de 15 días y afecta la calidad de vida de decenas de familias.

Los afectados reportan la ausencia total de energía 220v, mientras que el servicio de 110v presenta una fuerte deficiencia. Esta situación impide el funcionamiento de equipos básicos como neveras, lo que pone en riesgo la preservación de alimentos y la integridad de los electrodomésticos.

La comunidad manifestó especial preocupación por los adultos mayores del sector, quienes enfrentan complicaciones de salud debido a las altas temperaturas y la falta de ventilación.

"Hay vecinos a los que ni siquiera les enciende la nevera. Los aparatos se dañan y nadie responde", denunció uno de los habitantes de la zona.

Respuesta institucional

A pesar de las múltiples notificaciones realizadas a través de Ven App, los vecinos aseguraron que la respuesta de la plataforma es restrictiva. Según los denunciantes, el sistema les indica que cesen los reportes sobre la misma avería, aunque hasta la fecha no existe una solución técnica en el sitio.

Los vecinos de la calle España hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y a la gerencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para que instalen un nuevo equipo y restablezcan el flujo eléctrico normal en la zona.

Puerto La Cruz / Redacción web