Delcy Rodríguez anunció que la amnistía en Venezuela "llega a su fin"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la Ley de Amnistía “llega a su fin”, apenas dos meses después de su aprobación, a pesar de que la normativa no contemplaba una fecha de caducidad y de que organizaciones no gubernamentales reportan que aún hay 473 presos políticos en el país.

La mandataria no precisó en qué consiste el cierre de la aplicación de la ley, sancionada el pasado 19 de febrero, ni detalló cuáles serán los mecanismos a partir de ahora. Indicó que los casos que estaban “excluidos expresamente” podrán ser atendidos en otras instancias, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este mismo jueves.

Rodríguez defendió el alcance de la medida y aseguró que la amnistía “ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, pese a lo que calificó como “voces que buscan perturbar los procesos”.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en el país, en un contexto que vinculó a lo que describió como una “agresión externa”, en referencia a los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

El anuncio del fin de la amnistía se produce en medio de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre la permanencia de centenares de detenidos por razones políticas y la falta de claridad sobre el alcance real de la medida.

Caracas / Redacción web