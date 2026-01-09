Comité de Presos Políticos contabiliza nueve liberaciones y advierte que no se han concretado las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno de forma “plena, ni transparente”

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) advirtió este viernes que las excarcelaciones anunciadas ayer por el Gobierno como un supuesto gesto de “búsqueda de la paz”, “no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente”.

El jueves 8, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez, aseguró que estaba en curso la liberación de un “número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros que se encuentran en distintas cárceles del país.

“Hasta ahora, solo se ha confirmado la liberación de un número reducido de presos políticos, que no llega ni a la docena, del total de más de 1.000 personas detenidas por motivos políticos, mientras cientos de familias siguen esperando, muchas de ellas tras años de sufrimiento, angustia y revictimización”, indicó el Clippve a través de un comunicado.

La Organización No Gubernamental (ONG) indicó que en este momento persiste la “opacidad institucional, la represión política, la falta de boletas de excarcelación, la incomunicación y decisiones arbitrarias como anunciar visitas en El Rodeo I (Miranda) y Ramo Verde (Los Teques), mientras se suspenden en Tocorón (Aragua) sin explicación pública”.

“El aislamiento y la incomunicación en centros como El Rodeo 1 han hecho que las personas detenidas por motivos políticos desconozcan los últimos acontecimientos del país”.

Indiferencia institucional

El Clippve señaló que de acuerdo con la información confirmada con familiares y defensores de derechos humanos, hasta la fecha solo se han registrado las liberaciones de los siguientes ciudadanos:

Personas extranjeras

1.- Andrés Martínez Adasme (España). Duró 1 año, 2 meses y 1 día preso en El Rodeo 1.

2.- José María Basoa ( España) . Duró 1 año, 4 meses y 7 días preso en El Rodeo 1.

3.- Miguel Moreno Dapena (España). Duró 6 meses y 25 días. Su condición era de desaparecido.

4.- Ernesto Gorbe Cardona (España)

5.- Luis Gasperin (Italia). Duró 3 meses y 4 días. Se desconocía su centro de reclusión.

Personas venezolanas

6.- Enrique Márquez (El Helicoide). Duró 1 año y dos días preso.

7.- Rocío San Miguel (El Helicoide). Duró 1 año y 11 meses presa.

8.- Biagio Piliero (El Helicoide). Duró 1 año, 4 meses y 12 días preso.

9.- Larry Osorio Chía (El Helicoide). Duró 4 años, 5 meses y 3 días preso.

La ONG apuntó que desde la tarde de ayer y la madrugada de hoy los familiares se han mantenido apostados a las afueras de los distintos centros de reclusión donde predomina una actitud de “indiferencia institucional”.

“En muchos casos los funcionarios alegan desconocer las órdenes de excarcelación, en otros aun reconociendo los anuncios oficiales, señalan la supuesta ausencia de boletas, profundizando la opacidad y discrecionalidad que históricamente ha marcado estos procesos”, detalló el Comité.

El comunicado agrega que los familiares y allegados pernoctaron en las puertas o cercanías de las cárceles exigiendo celeridad en el proceso, y mantiene a la expectativa a otros -muchos de ellos de edad avanzada- , quienes permanecen “angustiados y ansiosos” a la espera de la liberación de sus seres queridos.

“Seguimos movilizados hasta que todas las personas detenidas por motivos políticos sean liberadas, cese la represión y se respeten los derechos humanos.

Llamamos al país y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes, a verificar la información y a exigir la libertad inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos”, agregó el Clippve.

Caracas / Rodolfo Baptista