Advierten riesgos por alcantarillas sin tapas en avenida Miranda de Anaco

Peatones que transitan por la avenida Miranda de Anaco advierten que varias alcantarillas están sin tapa, lo que representa un riesgo para niños, adultos y personas de la tercera edad que se desplazan por la zona oeste de la ciudad.

"Las alcantarillas están en las cuadras que siguen a la Unidad Educativa Narciso Fragachán y el terminal de pasajeros. En ambos lados de la avenida. Hay una que está llena de papel y piedras, y en otras lo que se ve es tierra. Eso lleva bastante tiempo así y cualquier persona puede caer allí. Es peligroso", dijo Gilberto Castillo, habitante del sector Francisco de Miranda, quien aseveró que pasa diariamente por la zona.

Agregó que en temporada de lluvias, los locales que están cerca de esas estructuras sin tapa se inundan, por lo que exhortó a las autoridades locales a tomar correctivos para evitar que surjan contingencias.

Otro que también alertó del riesgo de caídas para quienes caminan por ese tramo de la avenida anaquense que comunica con el centro de la ciudad fue Alexis Bolívar, quien dijo que por la zona diariamente se desplazan niños y adolescentes que acuden a clases.

"Es peligroso principalmente para los niños que pasan con frecuencia y que pueden caerse y salir lesionados. Creo que deberían buscar maneras de ponerles tapas", comentó.

La comunidad, principalmente los transeúntes que residen en sectores cercanos al distribuidor Miranda, piden que se atienda esta situación.

Anaco / Danela Luces