Comerciantes porteños esperan que desde el 15-N aumenten las ventas de ropa y calzado

A pesar de que el gobierno nacional adelantó la Navidad para el 1ero. de octubre, comerciantes del centro de Puerto La Cruz afirman que hasta ahora el movimiento de compradores ha sido "flojo".

No obstante, los vendedores que fueron consultados por El Tiempo este martes 11 de noviembre manifestaron que esperan que a partir del 15 de noviembre (15-N) aumenten las ventas de ropa y calzado.

Incluso, algunos creen que las plataformas digitales que permiten las compras a crédito contribuirán con que haya una "buena temporada decembrina".

"Cashea y las demás aplicaciones ayudan mucho, por eso creemos que este año será mejor que el pasado. Este año ha sido de altos y bajos, pero esperamos que a partir de esta quincena todo mejore. En 2024, desde el 19 hasta el 24 de diciembre fue fuerte el movimiento", aseveró la encargada de una zapatería en la avenida 5 de julio, quien se identificó como Mariet (omitió su apellido).

Otro que considera que desde esta semana aumentarán las ventas en el centro porteño es el comerciante informal Ángelo Gómez, quien hace vida en la calle Buenos Aires.

"Hasta ahora todo ha estado un poco paralizado, pero tenemos fe que del 15 en adelante mejorará, ya que esa es la costumbre cada año", acotó.

A diferencia de ellos, el vendedor José Castro cree que el movimiento de compradores se incrementará durante los primeros días del mes de diciembre.

"El año pasado fue así y recuerdo que a partir del 15 de diciembre todo explotó aún más. Ya en estas fechas la gente empieza a cobrar utilidades", explicó el comerciante que labora en la calle Sucre.

Costos

Tras hacer un recorrido por zapaterías del centro de Puerto La Cruz se pudo corroborar que el costo de los zapatos casuales varía entre 15 y 40 dólares, los más económicos, mientras que los deportivos van desde 20 hasta 90 dólares.

Las franelas de caballeros oscilan entre 5 y 7 dólares, y sólo algunos vendedores mantienen la popular oferta que se ha aplicado en los últimos años: 3 piezas por $10.

En el caso de las blusas varían entre 4 y 15 dólares, dependiendo del modelo, y los jeans, tanto de dama como de caballero, oscilan entre 10 y 20 dólares.

Algo que llama la atención es que varios comerciantes tienen los precios de su mercancía en bolívares y no en dólares, como se hizo costumbre desde hace algún tiempo.

"Nosotros vendemos las franelas en 1.500 bolívares, porque la divisa poco se ve ahorita", comentó una vendedora.

Mientras que el comerciante Camer Bazih comentó que, ante la inestabilidad del costo del dólar en Venezuela, optó por aumentar un poco el valor de la ropa que ofrece.

"Por ejemplo, las franelas antes las tenía en 5 dólares mientras que ahora las puse en $7, y lo mismo ocurrió con los pantalones, si costaban $15 ahora se venden en $20. Esto es para tratar de resolver por la inestabilidad del dólar", manifestó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez