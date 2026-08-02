Comerciantes de Yaguaraparo expresaron su molestia ante los continuos cortes eléctricos

Comerciantes de Yaguaraparo, en el municipio Cajigal del estado Sucre, expresaron su molestia y frustración ante los cortes eléctricos que sufre la población, a veces durante todo el día, lo cual no les permite trabajar y honrar los muchos compromisos del sector.

Lorena Pacheco, una de las afectadas, dijo que deben sufrir día a día los cortes y eso repercute en la actividad, porque tienen empleados, alquileres que saldar, impuestos, y si no trabajan cómo lo hacen. “Todo eso merma”.

Señaló que es la misma situación que viven todos los comerciantes de la población, que en su mayoría no cuentan con plantas eléctricas. “Solo tres negocios de mi ramo, que es papelería, impresiones, cuentan con planta. Pero el resto está sin el equipo”.

Dijo que paga el servicio eléctrico tanto en su residencia como en el negocio y sin embargo, debe sufrir la situación. “Dónde están las respuestas”.

Protesta

El jueves en horas de la noche, habitantes de Yaguaraparo salieron a la calle para expresar su descontento con la situación eléctrica.

Los vecinos realizaron un cacerolazo y protestaron en varios sectores, por lo que consideran un recrudecimiento de la situación.

Reclamaron que no haya un cronograma y las condiciones agobiantes que generan, sobre todo en niños y adultos mayores, que los padecen con mayor intensidad.

Sucre/ Yumelys Díaz