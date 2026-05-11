Comando Sur de EE. UU. reportó ataque contra embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) informó que el pasado 8 de mayo ejecutó un ataque de carácter “letal cinético” contra una embarcación presuntamente operada por organizaciones designadas como terroristas.

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, la operación se llevó a cabo bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, Francis L. Donovan, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

La inteligencia estadounidense señaló que la nave se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba activamente en operaciones de tráfico de drogas.

Como resultado de la acción militar, dos presuntos narcotraficantes murieron, mientras que una tercera persona sobrevivió al ataque. Tras el operativo, el SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente.

El reporte oficial también destacó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante la operación.

La publicación estuvo acompañada de una imagen en blanco y negro etiquetada como “no clasificada”, que aparenta ser una captura del momento del ataque desde un sistema de vigilancia aérea.

Pacífico / Redacción web