El tren que no llega: Obras inconclusas sentencian el transporte ferroviario en Barquisimeto 

A finales del siglo XIX, Barquisimeto no era solo la ciudad de los crepúsculos; era el corazón de una red de acero que prometía modernidad. Con la llegada del Ferrocarril Simón Bolívar en 1891, la ciudad se perfilaba como el eje económico y social del país. Sin embargo, aquel«gigante de hierro» que debía unir puertos, minas y campos agrícolas, hoy es apenas un eco en la memoria de sus habitantes.

Un pasado de esplendor: La «Estación» que dio nombre a un sector

Iván Brito López, Jefe de Patrimonio de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), recuerda que el auge comenzó con el ramal que unía la población de El Hacha con Barquisimeto, conectando con el histórico ferrocarril de 1874 que transportaba cobre desde las minas de Aroa hasta el puerto de Tucacas.

«La estación estaba donde hoy se erige la Catedral de Barquisimeto. De hecho, por eso el sector se llama Barrio La Estación», explica Brito López.

Según el historiador, la estación que se encuentra por el Obelisco estaba creada para ser la estación central ferroviaria de toda Venezuela, su infraestructura que hoy alberga a la Aduana Centroccidental contaba con múltiples andenes, oficinas administrativas de gran envergadura y áreas de servicios con bares y restaurantes que atendían al viajero de la época.

Promesas rotas y rieles en el olvido

A pesar de los intentos de reactivación en distintas décadas, el progreso parece haberse detenido en seco. En 1983, bajo la presidencia de Luis Herrera Campins, se impulsó el tramo Barquisimeto-Acarigua para potenciar el traslado de la producción agrícola de los llanos occidentales. No obstante, la falta de una cultura ferroviaria sólida y gestiones deficientes impidieron que el proyecto tomara vuelo.

Hoy, la realidad es desoladora. El tramo que debería comunicar a Lara con Portuguesa se encuentra sumergido entre el monte y el deterioro. Guillermo Palacios, coordinador de Renacer Democrático en el estado Lara, señala que ramales estratégicos, como el de Turén, están completamente paralizados.

El descarrilamiento por corrupción

Palacios recuerda que en el año 2005 se inició una investigación sobre la rehabilitación de la línea férrea Barquisimeto – Puerto Cabello – Acarigua. «Los informes de la empresa china encargada de la obra sugieren que el proyecto se truncó debido a la desviación de recursos. La conclusión fue clara: la corrupción impidió que los trabajos continuarán«, afirma el dirigente.

Esta situación ha dejado una herida abierta en la infraestructura nacional. Muchas de las obras prometidas para integrar el occidente con el centro del país nunca salieron del papel, mientras que otras quedaron a medio construir, convirtiéndose en obras inconclusas por parte de los entes gubernamentales.

Una historia que pudo ser distinta

Para el historiador Brito López, la culminación del Sistema Ferroviario Nacional habría cambiado el destino económico del país. «Hubiese sido formidable terminar ese gran proyecto que uniría Maracaibo, Valencia, Puerto Cabello y Barquisimeto con Caracas. Lamentablemente, eso se tranco”.

Por su parte Ivan Brito López señaló que el movimiento del ferrocarril en Barquisimeto es esporádico, que durante los Gobiernos de Carmen Melendez y Adolfo Pereira se realizaron algunas exportaciones agrícolas hacia puerto Cabello “Lamentablemente esto no ha tenido una continuidad, actualmente no se conoce cual es la dinámica hoy en día”

Lo que iba a ser la arteria principal del desarrollo venezolano ha quedado reducido a fragmentos de metal que se pierden en el paisaje, dejando a Barquisimeto con la nostalgia de un futuro que nunca llegó a abordar el tren.

Barquisimeto / El Impulso