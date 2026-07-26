María Corina y Edmundo González se pronunciaron sobre las negociaciones entre la AN 2015 y el actual Parlamento

La líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado conjunto, este domingo 26 de julio, para fijar posición sobre las próximas conversaciones entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el actual Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.

Mediante el documento difundido en redes sociales, los dirigentes opositores aclararon que no formaron parte del diseño de este proceso que iniciará el 1 de agosto, por lo que instaron a sus impulsores a explicar de manera clara los objetivos, el método y el cronograma del mecanismo. No obstante, remarcaron que no entorpecerán ninguna iniciativa que genere avances reales para el país.

Machado y González enfatizaron que condicionarán su valoración de estos encuentros a la consecución de resultados palpables.

Entre sus exigencias principales destacan la recuperación de la institucionalidad democrática, la liberación plena de los presos políticos, garantías de participación sin exclusión, la fijación de un cronograma electoral presidencial oportuno y el respeto irrestricto a la voluntad popular.

Terremotos

Asimismo, señalaron que la profunda crisis nacional se ha visto agravada tras los sismos del pasado 24 de junio, al tiempo que cuestionaron los bloqueos y controles impuestos a la ayuda humanitaria canalizada por la propia sociedad civil.

Finalmente, en el comunicado reiteran que la reconstrucción del país trasciende las tareas puramente administrativas y requiere de una nueva conducción política dotada de autoridad moral y capacidad gerencial.

En ese contexto, ambos líderes ratificaron su compromiso de regresar a Venezuela para recorrer las distintas regiones e impulsar el denominado Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República, concluyendo que la ciudadanía ya ha demostrado su fortaleza y que el país ahora requiere un gobierno acorde a las exigencias de la población.

Caracas / Redacción Web