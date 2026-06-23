Comandante de los Bomberos de Cumaná instó a conductores a respetar las normas de tránsito

El general (B) José Antonio Pazos Alcalá, comandante de los Bomberos de Cumaná, en el estado Sucre, reconoció una disminución en el número de accidentes de tránsito en la zona capital de la entidad, producto de los dispositivos de seguridad viales puestos en práctica por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y los cuerpos policiales.

Sin embargo, el funcionario instó a conductores y transeúntes a acatar las normas de tránsito, tales como el uso del casco por parte de los motorizados, el respeto de los semáforos, los rayados y controlar los límites de seguridad, sobre todo si viajan con niños pequeños.

“No va a haber ningún operativo que funcione si ustedes no están conscientes de que deben cuidarse para que podamos cuidarlos con más efectividad”, dijo.

Pazos reconoció que los siniestros viales que involucran a motorizados se han convertido en un problema social, ante el colapso de los sistemas de socorro, desde las ambulancias hasta las emergencias de los hospitales, por lo cual insistió en el respeto de las normas y la colaboración para que las autoridades puedan actuar de forma efectiva.

Sucre / Yumelys Díaz