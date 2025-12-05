Coloquio de Historia en Carúpano exploró durante dos días diversos temas del acontecer local

Carúpano, en el estado Sucre, se convirtió durante los días 4 y 5 de diciembre, en la sede del décimo noveno Coloquio de Historia Municipal, luego de seis años sin realizarse. Milagros Rosario, directora del Museo Histórico de Carúpano y organizadora del encuentro, señaló que la intención de retomar los conversatorios, al tratarse del evento bandera en materia de investigación histórica y producción de crónicas locales.

El encuentro inició con un homenaje a personajes locales, que han contribuido con la difusión de la historia local, como los docentes fallecidos, Juan Márquez Albornoz, Luis Quijada y Ramón Alcalá, y a Vinicio Farías, a Alfredo Alvino y a Paula Ordosgoitti, por sus aportes en el área.

El coloquio contó con 29 ponencias, que exploraron temas históricos, las ciencias sociales, emprendimiento, educación, entre otros.

“Una de las características del coloquio no fue que se centró en la historia municipal, sino que fue muy amplio y esa fue su principal característica”.

Infraestructura

El coloquio de historia se realizó en un salón del hotel Eurocaribe, a donde tuvo que ser trasladado, porque cuando se disponían a hacer la apertura en el Museo Histórico, comenzó a llover y mojó todos los espacios que estaban destinados al evento.

“Todos sabemos cuál es la situación física de nuestra institución. Habíamos planificado hacer allí los homenajes, pero la lluvia de ese momento, impidió, se mojó, y no dio la oportunidad de hacer lo planeado”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano