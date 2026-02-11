Colombia y Venezuela avanzan al hexagonal final del torneo suramericano sub 20

Las selecciones femeninas de Colombia y Venezuela se clasificaron anticipadamente al hexagonal final del torneo sudamericano sub-20 de Asunción, en el que aún tienen un partido pendiente, tras sus victorias ante Uruguay y Paraguay, respectivamente.

Las colombianas, que ahora son líderes del Grupo A con siete enteros, eliminaron a las celestes al derrotarlas por 2-0 con los goles de Maithe López y Fernanda Viáfara, a los 41 y 84 minutos. López anotó su segundo tanto del torneo tras recibir el balón al borde del área, dejar atrás a su marcadora con una gran acción individual y rematar con potencia, sorprendiendo a la guardameta Romina Olmedo, que no pudo contener un remate centrado.

La defensora Fernanda Viáfara puso el 2-0 definitivo con un cabezazo tras un tiro de esquina en el minuto 84.

Triunfo venezolano

En el otro partido de la jornada, Venezuela se impuso con idéntico resultado a Paraguay, con lo que alcanzó seis puntos y la clasificación al hexagonal. La delantera Génesis Hernández abrió el marcador con su tercer gol de la competición, a los 72 minutos, con un disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a la portera Tamara Amarilla.

El 2-0 definitivo llegó a los 86 minutos con un penalti que cambió por gol la mediocampista Melanie Chirinos.

El resultado dejó a Paraguay en la tercera plaza de la zona y cerca de la clasificación, que deberá buscar en la última jornada ante Colombia, mientras que Chile, que tiene un punto y este martes no vio acción, aún tiene opciones matemáticas de clasificarse, pero tendrá que golear a Venezuela y esperar que Paraguay no sume.

El torneo, que reparte 4 billetes al mundial de la categoría de septiembre próximo en Polonia, continuaría con los choques Argentina-Bolivia y Perú-Brasil por el Grupo B.

Asunción / EFE